Condono edilizio | Salvini rilancia - Opposizioni | E' criminogeno

«La proprietà privata è sacra » e per questo «ognuno deve essere libero di decide re come mettere a reddito il proprio immobile». Lo ha detto oggi a ...

E, puntualizza, su questo 'siamo in totale sintonia con l'intero governo, non leggo quello che è sui giornali'.

Ecco la proposta di un'altra sanatoria, utile per trovare i soldi per la manovra (che non ci sono): "Piccole irregolarità? Saggio andare a sanare ...