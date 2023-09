Condò | «Garcia vuole che Kvara faccia anche la fase difensiva | con Spalletti non era così»

Braga-Napoli - nel secondo tempo Garcia si è vestito da italiano e si è affidato al catenaccio (A Bola) L’importante era vincere e il Napoli non ha fallito l’obiettivo al suo esordio in Champions League. Contro il Braga, in Portogallo non è stata una ...

Condò : «Juan Jesus deve essere la riserva di una grande squadra. Garcia aveva chiesto Damso» A Sky Sport si parla del Napoli. Paolo Condò dice: «Juan Jesus deve essere la riserva di una grande squadra, non il titolare. Io so che Garcia aveva ...

Condò : «Garcia? A Roma portò dalla sua parte i senatori - a Napoli non ci è ancora riuscito» Paolo Condò ha commentato negli Sky Sport nel corso del pre partita di Braga-Napoli la situazione del Napoli che sta cambiando forma con l’arrivo ...

Garcia nel secondo tempo non ci ha capito nulla Cesare – Caro Guido brutta sconfitta per il Napoli che arriva come un secchio di acqua gelata in faccia all’allenatore, alla squadra e alla città. ...

CM.com – Napoli - Garcia : ‘Non siamo al 100% - secondo tempo nessuno all’altezza. Su Kvara…’ | Serie A 2023-09-02 23:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Non è buona la terza per ...