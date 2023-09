Concorso docenti 2023 bando atteso a breve | i posti di sostegno saranno 13mila VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023) Ildel, il primo della fase transitoria prevista dal Pnrr, dovrebbe arrivare a, forse già entro il mese di settembre. Attesa anche la procedura per idi, alla quale si accede con il diploma di specializzazione per il grado richiesto. L'articolo, idi

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la procedura di reclutamento di oltre 40mila insegnanti. In Gazzetta Ufficiale è già stato ...

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la procedura di reclutamento di oltre 40mila insegnanti. In Gazzetta Ufficiale è già stato ...

...inclusi nel secondo elenco aggiuntivo alla I fascia delle GPS (ove sono collocati i...di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per altra classe diovvero ...... vincitori delle edizioni 2019 e 2020 delgiornalistico "Selezione nazionale '8xmille ... lo svago e l'inserimento lavorativo per gli iscritti, oltre che quelli formativi per i. "Quest'...

Concorso straordinario ter 2023 ITP: requisiti e prove d’esame La Scuola Oggi

Prestigiosa affermazione in terra romana per Francesco Celiento e Annamaria Lionetti, docenti dell’istituto comprensivo “Milani” di Caivano, che, con una loro ...Quest’anno il tema E…Mozionando ha consentito agli studenti di riflettere su ciò che avrebbero voluto vedere realizzato dall’amministrazione comunale di appartenenza nel proprio territorio ...