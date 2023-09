Concorso ASL Napoli | Bando per Dirigenti UOC

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 23 settembre 2023) Conferimento dell’incarico annuale di direttore di struttura complessa UOC Sistemi informatici ITC, presso la ASL3. In ottemperanza alla deliberazione n. 917 del 28 luglio 2023, esecutiva, è stato indetto un avviso pubblico, basato su titoli e colloquio, per assegnare un incarico di durata annuale come Direttore di Struttura Complessa dell’UOC Sistemi Informatici ITC, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.diIl testo completo del, contenente i requisiti necessari e le modalità di partecipazione a tale, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 dell'8 settembre 2023 e sul sito aziendale www.asl3sud.it nella sezione "Concorsi," a partire dal giorno successivo ...