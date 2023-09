Con Napolitano l’Italia è cambiata per sempre | il suo ‘governo’ ha inaugurato la Terza Repubblica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Al di là di quello che si potrebbe pensare in quest’epoca pazza di esasperata personalizzazione, il giudizio storico-politico non può essere mai personale, ma riguardale condizioni materiali, culturali, ideologiche nel contesto delle quali i fenomeni si dispiegano. Pur rifuggendo da forme volgari di determinismo e riconoscendo ad alcune figure un ruolo che Hegel avrebbe definito cosmico-storico, tali figure sono pur— per quanto eminenti — incarnazioni dello spirito del tempo. Giorgio, che se n’è andato a quasi cent’anni — era nato a pochissimi anni di distanza dal partito nel quale aveva per lunghissimo tempo militato — e che ha dunque attraversato quasi tutto il Novecento, è stato un individuo cosmico-storico (si parva licet, dal momento che per Hegel un individuo cosmico-storico era Napoleone), incarnando ...