Come salvarsi il cuore e vivere felici

(Di sabato 23 settembre 2023) «Aggiustarlo» con la medicina rigenerativa. Usare algoritmi e A.I. per mettere a punto terapie sempre più personalizzate. Il ruolo della cardioaspirina. La maglietta hi-tech.E ciò che possiamo fare ogni giorno per evitare guai. Parla un famoso cardiochirurgo, che su tutto ciò ha appena scritto un libro. Nell’età d’oro della cardiologia, in cui tutto sembra possibile grazie a cure futuribili, dietro ogniche batte nuovamente, ogni vita che riprende il suo corso, ci sono sempre le mani e la mente degli scienziati e dei cardiochirurghi. Lo narra molto bene Giulio Pompilio, Ordinario di Cardiochirurgia all’Università di Milano e direttore scientifico del Centro Cardiologico Monzino nel suo primo libro Ilha sempre ragione (citando la frase del 1509 di Erasmo da Rotterdam nel suo Elogio della follia), appena uscito per Sonzogno. Pioniere delle ...

I truffa tori sono sempre in agguato e l’inventiva consente loro di mettere in atto infinite variazioni sul tema. Oggi parliamo della truffa della ...

Molti sanno cos’è la Tachicardia , ma in pochi sanno che il rischio è elevato. Ecco Come riconoscerla per salvarsi la vita . La Tachicardia , ovvero ...

Avrebbe tentato dila vita fino all'ultimo, almeno secondo questo racconto. 'Se volete che ... La posizione in cui è stata trovata Saman suggeriscesia stata posta lì da almeno due persone ...Così Roma prova adal disastro climatico. La neutralità climatica e gli alberi Per il ... 'amministrazione abbiamo voluto cogliere le opportunità offerte dalle risorse del Pnrr per dare un ...

Bird strike: cos’è e come potrebbe aver fatto precipitare la Freccia Tricolore Vanilla Magazine

Caccia F-35 scomparso, come si fa a perderlo WIRED Italia

Nel recente incidente avvenuto nell'aeroporto di Torino caselle della Freccia Tricolore, il pilota per salvarsi si è eiettato usando il sedile appos ...Google Chrome ha diramato un'allerta per la sicurezza di tutti i nostri pc. Ecco come salvarsi dall'attacco degli hacker, tuttora in corso.