Cittadinanzattiva | il rapporto sulla sicurezza nelle scuole | “Crolli record nelle aule nell’ultimo anno E i fondi del Pnrr rischiano di essere male utilizzati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Le risorse destinate dalall’edilizia scolastica e alle4.0 e che ammontano pari a 12,66 miliardi di eurodiun buco nell’acqua e non sono certo sufficienti per ridare un nuovo volto alle nostredove, nel frattempo, si sono verificati 61solo. “Un numero mai visto prima d’ora”, dice Adriana Bizzarri, responsabile istruzione diche stamattina nell’ambito del festival della partecipazione a Bologna, ha presentato in sala “Biagi”, l’annuale(il ventunesimo)università. Pagine che puntano ...