Cinquemila euro per evitare i Centri di rimpatrio Norma vergognosa nel decreto Cutro | guerra ai poveri pure sui profughi

(Di sabato 23 settembre 2023) Da un lato la stretta imposta alle ong dal governo di Giorgia Meloni con ildi inizio marzo, dall’altro la Germania che – al culmine di mesi di tensione con l’Italia per la gestione dei migranti – annuncia un piano per finanziare le navi dei volontari che soccorrono i disperati in fuga dal nord Africa. Come annunciato dal governo di Berlino: “Il ministero degli Affari Esteri federale sta attuando un programma di sostegno finanziario istituito dal Bundestag” ossia il parlamento tedesco, aggiungendo che “l’obiettivo è quello di sostenere sia il soccorso civile in mare sia i progetti a terra per le persone soccorse in mare. Abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento. In due casi l’esame delle domande è già stato completato. L’erogazione dei fondi, in questi due casi, è imminente”. Insomma una doccia fredda per il governo di Roma che ...

Quasi Cinquemila euro , per la precisione 4.938, per evitare di essere trattenuti in un centro in attesa della definizione della domanda di asilo . È ...

E i finanziamenti per gli autobus elettrici sono riservati ai comuni al di sotto di... " L'ultima volta è stato premiato con un finanziamento di cinque milioni diche l'Europa mette a ...Estratto dell'articolo di Alessandra Ziniti per www.repubblica.it genova gabbia per i ragazzini migrantiper non finire in un Cpr. Adesso il governo Meloni si è inventata una sorta di cauzione da pagare per evitare il trattenimento previsto ...

Migranti, cinquemila euro per la libertà. È la cifra che verrà chiesta per non finire nei Cpr a chi arriva da… la Repubblica

Cinquemila euro per non essere rinchiusi: la “cauzione” del governo per i richiedenti asilo Il Fatto Quotidiano

Una “cauzione” da (quasi) cinquemila euro. Con la quale i migranti che provengono da un Paese considerato sicuro potranno evitare di essere trattenuti in uno dei nuovi centri previsti ...Una garanzia finanziaria di quasi 5 mila euro dovrà essere versata dal richiedente asilo che non vuole essere trattenuto in un Centro per il rimpatrio fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro ...