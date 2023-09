Ciclismo | Mischa Bredewold è la nuova campionessa d’Europa | quinta Silvia Persico

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023)si prende il più grande successo della sua ancor giovane carriera. La ventitreenne del Team SD Worx si porta a casa il campionato europeo dicorso in casa sua, in Olanda, grazie ad una bellissima azione negli ultimi 10 chilometri, quella buona dopo numerosi tentativi in giornata, arrivando da sola al traguardo ed anticipando il gruppetto delle migliori di 3”, regolato dalla connazionale Lorena Wiebes, argento sulla belga Lotte Kopecki.invecealle spalle della britannica Georgi Pfeiffer; un po’ di rammarico per l’azzurra, che paga anche una caduta nell’ultimo giro. La gara inizia subito con un colpo di scena: il gruppo sbaglia strada nel raggiungere il chilometro zero a causa della giuria. Una situazione che si risolve almeno in fretta, ...