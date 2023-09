Ciclismo | Europei | olandese Bredewold vince la prova in linea femminile e Persico quinta

(Di sabato 23 settembre 2023) Drenthe, 23 set. - (Adnkronos) - Mischala medaglia d'oro nellainai campionatidisu strada. L'si impone davanti alla connazionale Lorena Wiebes e alla belga Lotte Kopecky. In casa Italia 5° posto di Silviache arriva a 7? dalla vincitrice e viene battuta allo sprint per il quarto posto dalla britannica Pfeiffer Georgi. Mentre tanta sfortuna per Elisa Balsamo che era nel gruppo davanti a 12 km dal traguardo, quando è finita a terra.

Le pagelle della prova in linea donne Elite degli2023 disu strada . L'Olanda trionfa in casa e mette a segno la doppietta: oro e titolo continentale a Mischa Bredewold , argento alla campionessa uscente Lorena Wiebes . La corazzata ...Rovinosamente caduto contro le transenne mercoled durante la cronometro deglidi Drenthe, Stefan Kueng dovr essere operato. Gli accertamenti effettuati in Svizzera hanno confermato le fratture a uno zigomo e a una mano, che rendono necessario un doppio intervento.

Drenthe, 23 set. – (Adnkronos) – Mischa Bredewold vince la medaglia d’oro nella prova in linea femminile ai campionati europei di ciclismo su strada. L’olandese si impone davanti alla connazionale ...Hanno flirtato a lungo con le primi posizioni, ma Marlen Reusser ed Elise Chabbey non sono riuscite a salire sul podio nella corsa in linea agli Europei di Drenthe (Paesi Bassi).