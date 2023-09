(Di sabato 23 settembre 2023) Drenthe, 23 set. - (Adnkronos) - C'è attesa per la prova Uomini Elite di domenica che chiuderà la rassegna continentale. La partenza prevista è per le ore 12,15 da Assen. Nella giornata di oggi gli Azzurri hanno rifinito la preparazione con una uscita di tre ore. Ieri c'è stata la prova del circuito del Col du Van, lo strappo che porta ai 480 metri della collina realizzata con il prodotto di lavorazione dei rifiuti trattati dall'inceneritore locale. Uno strappo in acciottolato regolare che solo lontanamente può assomigliare al pavé delle Fiandre. Il ct azzurro Danielepresenta un campionato europeo che si annuncia incerto: "E' unadi 200, per cui ci aspettiamo una corsa molto movimentata dal primo chilometro. La squadra sta bene, i ragazzi sono tutti convinti di poter fare una grande". Pur ...

Giornata di presentazione delle Nazionali di Ciclismo su strada che voleranno a Glasgow, in Scozia, per i Mondiali che scatteranno nel fine ...

Abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele Bennati , in partenza per gli Europei di Drenthe, rassegna ...

Danieleha parlato alla vigilia della prova in linea maschile degli Europei di2023, di scena nella regione olandese di Drenthe. Il commissario tecnico della nazionale italiana punterà ...... gara che chiude gli Europei 2023 disu strada di Drenthe, in Olanda. Grande attesa per la ... sulla carta i due nomi forti per la spedizione del ct. Andiamo però a scoprire le ...

Ciclismo: Bennati, ‘domani sarà gara vera sin dai primi chilometri’ La Ragione

Ciclismo, Bennati: "Europeo adatto a Ganna. Danimarca e Slovenia hanno due vantaggi rispetto all'Italia" OA Sport

Drenthe, 23 set. – (Adnkronos) – C’è attesa per la prova Uomini Elite di domenica che chiuderà la rassegna continentale. La partenza prevista è per le ore 12,15 da Assen. Nella giornata di oggi gli Az ...Così il Ct dell'Italia, Daniele Bennati, alla vigilia della prova in linea maschile Elite degli Europei di ciclismo. "La squadra sta bene - ha aggiunto Bennati -, i ragazzi sono tutti preparati ...