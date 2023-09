Chicago Fire vs New England Revolution – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 settembre 2023) IFC tornano in azione in MLS domenica 24 settembre quando affrontano i Newal Soldier Field. Isono fuori forma e hanno bisogno di un’inversione di tendenza nelle ultime settimane della stagione regolare, mentre i Revs hanno quasi assicurato un posto nelle partite eliminatorie della post-season. Il calcio di inziio divs Newè previsto alle 2:30 Anteprima della partitavs Newa che punto sono le due squadresono senza vittorie in MLS da ...