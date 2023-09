Chiarite le cause della morte accidentale di Angus Cloud di Euphoria

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 23 settembre 2023) A distanza di quasi due mesi dalla sua, avvenuta il 31 luglio 2023, è stato svelato l’esito dell’autopsia che consente di capire quale sia la causa del decesso di, il 25enne noto per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie Hbo. Sulla base di quanto emerso, l’attore è deceduto “a causa di una miscela letale di fentanyl, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine”. Un portavoce del Dipartimento di patologia forensecontea di Alameda, in California, ha definito l’overdose ““, smentendo quindi le voci che si erano diffuse a ridossotragedia, che facevano pensare a un suicidio (teoria che la mamma riteneva poco plausibile). In tanti avevano pensato che l’accaduto fosse da collegare alla scomparsa del padre, avvenuta ...