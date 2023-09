Chi è Lavinia Abate | la Gatta Nera di Mercante in Fiera

Leggi su cinemaserietv

Lavinia Abate nata il 24 marzo 2004 a Roma è la nuova valletta di Reazione a Catena in, game show condotto da Pino Insegno che prenderà il via il 25 settembre 2023 su Rai2. Lavinia Abate è una modella e artista, con velleità musicali, ed è stata eletta Miss Italia 2022 e su Instagram è seguita da 11mila follower. In alcune interviste ha spiegato di essere affetta da scoliosi, condizione per la quale ha dovuto portare il busto per diverso tempo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Italia (@missitalia) Prima di diventare Miss Italia, Lavinia Abate ha praticato danza per 12 anni e per 9 anni ha fatto parte del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Studia composizione e ama cantare e creare musica.