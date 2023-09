Chi è Giovannino di Tu Sì Que Vales?

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 23 settembre 2023) È ormai una presenza fissa di Tu Sì Quedal 2021 e così sarà anche per il 2023, vale a dire la decima edizione del talent show del sabato sera autunnale di Canale 5. Parliamo di, figura birbante e dispettosa che nel corso delle puntate ha saputo attirarsi la simpatia del pubblico, grazie anche ai siparietti con la “nemica” Sabrina Ferilli. Ma Dietro a questo personaggi si nasconde Giovanni Iovino, attore comico napoletano di 27 anni. Prima di entrare nel cast fisso del programma di Canale 5, Iovino ha lavorato per anni come animatore turistico, per poi intraprendere la carriera legata alla recitazione. Iovino, infatti, ha recitato in alcuni importanti film italiani: lo abbiamo visto in “Pinocchio” di Matteo Garrone, nei panni di Pulcinella e del Coniglio, ma anche in “Napoli velata” di Ferzan Opzetek. In tv, invece, è comparso nella ...