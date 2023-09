Champions League | italiane partite male? Il dato che tutti ignorano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) La prima giornata diha portato all'Italia una sola vittoria (del Napoli) e tre pareggi (di Inter, Lazio e Milan). Nessuna sconfitta: questo è ilpiù importante e paradossalmente più ignorato. Non aver perso nemmeno una gara è il migliore degli inizi possibili per due motivi. Primo: con un pareggio non solo si guadagna un punto ma si evita che l'avversaria ne accumuli tre, cosa fondamentale in un girone breve da quattro squadre. Secondo: non perdere dopo aver rischiato di farlo (nel caso di Lazio e Inter) equivale ad una vittoria in una competizione in cui l'equilibrio psicologico è fondamentale. Così si resta a galla, senza sprofondare al primo passo. In, e in particolare alla prima giornata, è più che mai valido il detto «se non riesci a vincere, almeno non perdere». In ultimo, va ...