Cessione Milan | altro successo di Elliott | niente documenti a Blue Skye

Il fondo Elliott ha fatto causa a Blue Skye Financial Partners per aver contestato la Cessione del Milan a RedBird

sequestrati in Lussemburgo 3 milioni a Rossoneri Sport , il veicolo utilizzato da Elliott nel 2018 per prendere il Milan dai cinesi

L'articolo riflette sulle prospettive milaniste dopo ladi Sandro Tonali al Newcastle ...di mercato che spinge a porsi qualche dubbio sui piani di sviluppo che RedBird ha stilato per il. ...... che per aprire a un'eventuale via libera per lachiede un assegno superiore al miliardo ... più di quanto investito da Cardinale e RedBird per prendersi il. Da capire adesso se l'...

L’offerta in questione sarebbe da addirittura 1,3 miliardi di euro, il che porterebbe la valutazione dell’Inter a essere superiore anche rispetto alla cessione del Milan a Red Bird. La questione andrà ...Cessione dell'Inter, Zhang al bivio: offerta monstre da un fondo medio orientale legato ai sauditi. Ecco gli ultimi aggiornamenti ...