“Cerco sempre di guadagnare mezzo punto percentuale ovunque posso” – Harry Kane rivela come le nuove scarpe Skechers abbiano migliorato il suo gioco

(Di sabato 23 settembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha sicuramente iniziato a correre da quando si è trasferito in Germania. L’ex attaccante del Tottenham Hotspur è passato al Bayern Monaco in estate e ha immediatamente ripagato la fiducia mostrata in lui dai vincitori della Bundesliga.ha iniziato la stagione con tre gol nelle prime tre partite di campionato, prima di vincere 3-1 contro la Scozia durante la sosta per le nazionali di settembre. Da quando è tornato in Baviera,ha segnato un quarto gol in quattro partite di Bundesliga, nel 2-2 contro il Bayer Leverkusen venerdì scorso, prima di segnare nella vittoria per 4-3 di mercoledì contro il Manchester United nella gara d’esordio della Champions League del suo nuovo club. Ora, racconta il capitano dell’Inghilterra QuattroQuattroDue che una nuova ...

CARNAGO (VARESE) - "Vincere èimportante, soprattutto per noi che in campionato veniamo da una sconfitta. Non esistono ... "di fare le scelte per vincere domani. Ho tutti i giocatori che ...Con Padoin dà una una mano al lavoro sul campo dello staff dove iodi scegliere i migliori. Ma son contento di tutti coloro che lavorano alla Continassa ". Un accenno alla formazione per ...

Venezia, Altare: "Mi chiamano il Gigante Buono, cerco sempre di ... Tutto Venezia Sport

Intervista a Maria Sole Ferragamo di SO-LE STUDIO Harper's Bazaar Italia

I rossoblù sono caduti solo nel finale: "La squadra mette sempre tutto in campo, cerco sempre l'equilibrio e il DNA è sempre quello. Rialziamo subito la testa perché tra pochi giorni c'è la Roma".Ha lavorato come cameriere in un ristorante di Modena per sei ore e il titolare lo ha pagato 20 euro, poco più di 3 euro l'ora. La vittima è un giovane, che decide di riprendere ...