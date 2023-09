Centralizzare e restringere | in un anno Meloni non è riuscita ad allargare a nuovi mondi

(Di sabato 23 settembre 2023) “Niente brindisi, concentrati”. All’alba del 23 settembre 2022 Giorgia, dopo un breve discorso, mette in riga tutti i colonnelli accorsi al Parco dei Principi, l’hotel dove Fratelli d’Italia... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come Centralizzare e Restringere: Il fallimento di Meloni nel ... Tendenzediviaggio

Aveva promesso la rivoluzione. Invece Meloni naviga a vista Domani

Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico). Prima ancora in Emilia Romagna come corrispondente (fra nascita del M5s e terremoto) ...