Cavo inserito male | sfiorata la collisione tra due aerei

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Si èla tragedia a Venezia. Dueappartenenti rispettivamente a Ryanair e Iberia hanno rischiato di scontrarsi in pista. Il primo, un Boeing 737 con a bordo 174 passeggeri, stava per decollare; mentre il secondo, un Airbus A321 che trasportava 203 persone, è stato costretto ad annullare l'atterraggio. A spiegare in un rapporto che cosa è accaduto quel 18 ottobre del 2022, come riportato da Il Corriere, è l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha classificato l'episodio come "inconveniente grave". Alla base dell'evitato dramma ci sono principalmente due fattori: la visibilità limitata e l'errato inserimento delle cuffie di comunicazione in torre di controllo. Erano le 11.10 quando il volo Iberia 3242 partito da Madrid con a bordo 203 persone arrivava rapidamente verso lo scalo lagunare e il Boeing 737 di Ryanair ...