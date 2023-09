(Di sabato 23 settembre 2023) Secondo l'attaccante c'è la possibilità del riscatto: "Dobbiamo migliorare in alcune cose, ma possiamo fare un gran campionato"

Ildeve smaltire le scorie di Parma. Una sconfitta troppo pesante per una squadra che da neopromossa tanto stava facendo bene. E proprio su questo punto preme Enrico, che in ...: Fulignati 5, Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc 6 (62 Veroli), Sounas 5 (46 Donnarumma), Ghion, Pontisso 5.5 (61 Pompetti), Vandeputte, Biasci 5.5 (46), Iemmello 5.5 (77 D'...

Catanzaro, Brignola: "A Bari servirà essere uniti" La Bari Calcio

Catanzaro, Brignola: “Serie B difficile, un minimo errore e puoi…” ItaSportPress

La punta sta recuperando la condizione e scalpita in vista della trasferta di domani a Bari. Il 24enne ex Benevento: «Mi sto allenando bene, il cambio di modulo può aiutarmi» ...Verso la sfida col Catanzaro. Si avvicina il match contro i calabresi, in programma domani pomeriggio al San Nicola. Intanto, oggi parla Mignani. Nelle consueta conferenza della vigilia, il mister ...