Castelpoto vince il contest “MultiMondi” per fare integrazione” | la premiazione a Lecce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSono stati Gianpietro Losapio, direttore generale di NOVA, Consorzio Nazionale Innovazione Sociale, e Mario Morcone, assessore alla Sicurezza e legalità della Regione a consegnare a Vito Fusco, sindaco di(Bn) il premio del“MultiMo(n)di” per”, indetto nell’ambito del progetto COM.IN.4.0 Fondo Asilo, Migrazione e2014-2020 – Obiettivo Specifico OS2/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale ON 3 – Capacity building. Partiti in 17, i Comuni selezionati dal progetto COM.IN.4.0 sono rimasti, dopo una prima fase di valutazione, in 12. Di questi, solo due sono stati ammessi alla finale da una giuria tecnica:e Bari. La finalissima è stata poi lasciata al grande pubblico: con ...