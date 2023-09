Castel Volturno-Albanova | il derby finisce in parità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna vera battaglia che non ha avuto vincitori.iniltra. Al gol di Fontanarosa nel primo tempo, risponde Percuoco nella ripresa. Adesso testa a domenica prossima: c’è il Pompei. PRIMO TEMPO. Gara nervosa, poche azioni da gol ma tanto agonismo in mezzo al campo. Al 16’ Conte delrecrimina per una spinta in area ma per l’arbitro non c’è nulla e lascia proseguire. Al 20? la gara si sblocca e passano gli ospiti dell’. Colonna appoggia per Volpicelli, cross al centro, sul dischetto c’è Fontanarosa che colpisce di testa, trova lo spazio tra portiere e palo e segna lo 0-1. Esultanza sotto il settore destinato ai dirigenti biancoazzurri. Al 29? ...