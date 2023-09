Caso Grillo jr | controesame teste chiave | ' quella mattina la mia amica era sconvolta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempio Pausania, 23 set. (Adnkronos) - "la miaera". A dirlo in aula, nel corso dell'udienza del processo per violenza sessuale a Ciroe ai suoi tre amici è lae presunta vittima anche lei della violenza che sarebbe avvenuta la notte tra il 16 e il 17 luglio in Costa Smeralda. Nell'udienza di ieri la giovane ha ripetuto al Procuratore Gregorio Capasso e alle parti civili che non aveva capito quanto fosse accaduto. Ma lo avrebbe appreso solo all'indomani. La vide accanto al letto, nel residence di Beppe, in accappatoio accanto al letto, che piangeva. "Io le chiesi più volte cosa fosse successo e lei mi disse 'Niente'. Solo dopo qualche ora la giovane milanese, oggi 23enne, avrebbe appreso quanto ...