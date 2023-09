Casini sulla svolta Var | «Solo una delle tante innovazioni che accogliamo»

(Di sabato 23 settembre 2023) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha così parlatonovitò sul Var dopo l’accordo con Dazn Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha così commentato l’accordo con Dazn per Open Var. LE PAROLE – «con grande favore e apprezzamento l’iniziativa annunciata oggi di rendere pubblici i dialoghi degli arbitri con le sale Var. Si tratta di unainserite da Lega Serie A nel documento con le proposte di riforma elaborato a fine 2022 per innovare il calcio italiano e metterlo al passo con i progressi tecnologici degli ultimi anni. La tecnologia oramai offre sempre più un imporsupporto agli arbitri nella gestionepartite e, al tempo stesso, permette di rispondere a una ...

Per garantire questa unità fa poltiglie di qualsiasi gruppo coeso che incontrasua strada, ... Quindi è cascato nella rete Pier Ferdinando, in corsa da solo nel 2008. Poi è stata la volta ...Per garantire questa unità fa poltiglie di qualsiasi gruppo coeso che incontrasua strada, ... Quindi è cascato nella rete Pier Ferdinando, in corsa da solo nel 2008. Poi è stata la volta ...

Audio var in tv: Casini 'scelta di trasparenza' Agenzia ANSA

Dialoghi VAR-arbitri su DAZN, Casini: "La tecnologia risponde alla domanda di trasparenza dei tifosi" Fcinternews.it

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha così parlato delle novitò sul Var dopo l’accordo con Dazn Lorenzo Casini, presidente della Lega ...Il Presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta l'accordo ufficializzato da Figc e Dazn per la trasmissione degli audio dei dialoghi fra arbitri e Var: “Accogliamo con grande favore e apprezza ...