Casa | Zanella | ' Salvini rilegga Costituzione'

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Il ministrosilache all'articolo 42 spiega come va tutelata la la proprietà privata nell'interesse del bene collettivo. Tutte le grandi città decidono per la regolarizzazione, da New York a Barcellona. Perfino Santanchè, che ha molte altre faccende in testa, si è posta il problema, anche senza risolverlo. Va bene che si è in campagna elettorale ma non si può sputare sulle esigenze e i diritti di chi cercain affitto, sulle giovani coppie, sugli studenti, i precari“. Lo afferma Luana, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera.