Carolina Marconi | “Ho fatto la tac e c’è qualcosa al fegato”

(Di sabato 23 settembre 2023) Sono giorni d’ansia per. L’ex concorrente del “Grande Fratello”, che ha lottato contro un tumore aggressivo al seno sconfiggendolo, si è sottoposta ai controlli di routine. Durante uno di questi accertamenti è emersoche secondo i medici necessita un approfondimento. La showgirl venezuelana lo ha confidato ai suoi follower e si è detta molto spaventata.(Foto Instagram)“Mi ha telefonato l’oncologo, mi tremavano le gambe” “Buongiorno amici – ha esordito – ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avetetanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti, mammografia-eco ok, ma nella la tac c’èal ...

"Nella tac c'è qualcosa al fegato"., showgirl venezuelana naturalizzata italiana nota al pubblico anche per aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello, in un lungo post su Instagram condivide la sua ..."Non c'è mai pace", scrive con amarezza sui social, modella venezuelana ex concorrente del Grande Fratello che a novembre del 2021 era guarita da un tumore al seno. Sui social ha spesso aggiornato delle sue condizioni di salute i suoi ...

Carolina Marconi di nuovo in ansia: "Nella tac c'è qualcosa al fegato" L'HuffPost

Carolina Marconi, i controlli dopo il tumore al seno: «Sono sparita perché nella Tac hanno trovato qualcosa al fegato ... Open

La showgirl, che aveva vinto il cancro, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui annuncia di dover fare nuovi controlli. "Una doccia fredda, ...La showgirl Carolina Marconi ha confessato ai fan di essere preoccupata dopo aver scoperto «qualcosa al fegato» con una tac di controllo. La venezuelana naturalizzata italiana, che ha partecipato a ...