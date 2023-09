Caro carburante | il conto per le famiglie sale a 14 | 7 miliardi

(Di sabato 23 settembre 2023) Focus del Codacons: per le casse statali si tratta di un maggiore guadagno da circa 5,6di euro all’anno a titolo di Iva e accise, considerato che su ogni litro di benzina il 54,5% va in tasse, il 50,1% sul gasolio

Angelo Bonelli , co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota ufficiale ha parlato dell'importante ...

Il taglio delle accise? «Oggi non si può fare» ribadisce il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso . Il costo si attesterebbe intorno ai 13 ...

Il ministro Urso è molto chiaro: al momento il Governo non può tagliare le accise. I fondi servono per il taglio del cuneo fiscale. Ma apre alla ...

Fiumicino – Un po’ la guerra in Ucraina, un po’ la speculazione, un po’ l’inflazione. Non è la lista della spesa, ma il mix di cause che ha portato ...

...complessivamente 10.777.950.000 di euro in più su base annua solo per i rifornimenti di... la maggiore spesa in capo agli italiani determinata dal- carburanti raggiunge quindi quota 14,...benzina: molti automobilisti italiani sono pronti a modificare le proprie abitudini Risulta ... L'82% degli intervistati esprime preoccupazione per l'incremento dei costi del. Tuttavia, ...

Dall’escalation dei prezzi alla pompa conto da 14,7 miliardi per le famiglie Il Sole 24 ORE

Caro carburante, il prezzo della benzina non scende: Italia sul podio UE per le accise Il Riformista

Secondo le stime del Codacons, il caro carburanti pesa agli italiani per 14,7 miliardi di euro. Per sostenere la spesa, il governo discuterà al Cdm di lunedì 25 settembre del bonus benzina da 80 euro ...