Carlo Conti | il triste annuncio in diretta e la reazione del pubblico

Leggi su tvzap

(Di sabato 23 settembre 2023) News Tv.ha dato il via alla prima puntata di Tale e Quale Show 2023 in una maniera insolita. I concorrenti poi hanno regalato ai telespettatori uno spettacolo incredibile. Maria Teresa Ruta ha vestito i panni di Silvie Vartan e Lorenzo Licitra in quelli di Marco Mengoni, con la quale ha portato a casa una standing ovation della serata. Esemplare l’esibizione di Luca Gaudiano che si è trasformato in un perfetto Tiziano Ferro. (nua dopo le foto) Leggi anche: “Otto e mezzo”, le parole su Giorgio Napolitano non passano inosservate: Gruber costretta a intervenire LEggi anche: “Grande Fratello”, Samira Lui è rifatta? Ecco i presunti ritocchi estetici “Tale e quale show”, l’addio dia Giorgio Napolitano Tale e Quale Show inizia con unanotizia: ...