“Cari omosessuali…” | cosa pensa davvero di voi il generale Vannacci

(Di sabato 23 settembre 2023) E finalmente eccoci qui! Ad analizzare il capitolo più noto e scandaloso del libro del: il nono, che si sviluppa attorno a un vastissimo argomento: “Il pianeta Lgbtq+++”. Si è scritto molto a proposito; di offese precise o equivocate, di “-fobie” di un uomo retrogrado o di pensieri di un uomo assennato, di proclami truci e duri come di bagni di realismo e di coraggio. Ma dove sta la verità? Per scoprirlo, ricostruiamo i contesti e ridiamo il senso proprio alle parole, che di un accompagnamento hanno sempre più bisogno… Il potere degli Lgbtq+non stigmatizza le abitudini intime degli omosessuali, invece si pone critico verso le rimostranze “eccentriche e sovra-rappresentate” dei movimenti Lgbtq+++. L’omosessualità è sempre esistita, tra gli uomini come tra altri animali, eppure mai prima dell’era moderna ...

Tra i nuovi personaggi c'è anche il generale Roberto Vannacci , autore del tanto discusso libro Il mondo al contrario , nel quale rivendica "il diritto all'odio" e sostiene che ", non ...... salito alla ribalta in queste settimane (e volume più venduto in Italia) su cui si è molto dibattuto per frasi come ', normali non lo siete, fatevene una ragione! Non solo ve lo ...