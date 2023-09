Carcere per i genitori che non mandano a scuola i figli? Anche il decreto Caivano offre una scappatoia | istruirli a casa

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023) In Italia esiste l’obbligo per il genitore o chi ne fa le veci di fornire per almeno 10 anni una istruzione ai, ma non esiste un vero e inderogabile obbligo di andare aper questo. Lo spiega beneil testo dell’articolo 12 del, «Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico», che tanto ha fatto discutere dopo il suo annuncio prevedendo la reclusione da uno a due anni (a seconda delle fattispecie) per i tutori del minore che non ottemperano a quell’obbligo. Come recita l’articolo, infatti, il genitore o tutore rischia quella pena prevista dal nuovo articolo 570-ter del codice penale se «non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla ...