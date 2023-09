Cara Elly | tocca ferro | se la sfiga arriva da Repubblica

(Di sabato 23 settembre 2023) Le pareti del Nazareno tappezzate di amuleti e cornetti rossi. Dirigenti di partito intenti a fare le corna con entrambe le mani.Schlein impegnata a sua volta a fare gesti apotropaici tra un vertice e l'altro. Ce lo immaginiamo così il quartier generale del Pd quando si imbatte nella rubrica delle lettere di. Francesco Merlo infatti, ieri ha risposto a un lettore del quotidiano stupito dei troppi attacchi firmati dai commentatori politici - di destra a sinistra al segretario dem. E la replica alle doglianze di Nicola Narciso da Giovinazzo (Bari), resterà negli annali: «È vero che c'è un accanimento, ma secondo me è un segno di successo che dovrebbe incoraggiareSchlein». Molti nemici, molto onore. Anzi, no: questo motto piaceva a Lui. Meglio così: forza e coraggio,, sei forte. Ma ...

Se non hai idee, rincorri i simboli. Ma se le poche idee che hai sono confuse, i miti che rincorri sono pure sbagliati. Nel senso, voglio dire, che ...

Nessuna rivoluzione, riecco la, vecchia, solita Italia che naviga a vista, tira a campare, ... considerano la parola sinistra una parolaccia, la coalizione un cappio, il partito diSchlein un ......torsione che non solo ne mette in discussione il prestigio internazionale ma che può costare...la politica che l'aveva messa fra i grandi Ue I big Pd non vogliono candidarsi alle europee...

Elly Schlein, tocca ferro: se la sfiga arriva da "Repubblica" Liberoquotidiano.it

Lettere a Iacchite': "Cara Elly, ma che sei venuta a fare a Vibo se ... Iacchite

«Il nostro non è un centro che guarda al passato, ma al futuro. Per me il Centro è una grande scommessa e mi ci gioco...».Uno scatenato Matteo Renzi ha chiuso, al Castello di Santa Severa, la festa nazionale di Italia Viva: "Noi siamo alternativi al Governo Meloni e quest'opposizione. Scommetto su un centro che guarda al ...