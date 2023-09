Capuano | «Juventus sconcertante Vantaggio di non fare coppe…»

(Di sabato 23 settembre 2023) Laè incredibilmente caduta in trasferta contro il Sassuolo col risultato di 4-2. Giovannidescrive amaramente i bianconeri su Twitter. MALE – Lafa malissimo a Reggio Emilia non riuscendo così a sorpassare l’Inter. La capolista rimane la squadra nerazzurra che però ancora deve giocare la sua partita. Giovanniscrive: «Prestazionedella, sconfitta netta e meritata. Troppi errori singoli (Szczesny e Gatti) e di squadra, messi sotto dal ritmo del Sassuolo. Aveva ragione Allegri alla vigilia a predicare prudenza. KO pesante nella prima settimana in cui i bianconeri dovevano godere deldi nonle» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Una serata difficile per lache sta sudando contro il Sassuolo di Dionisi. Ma anche in questa occasione non mancano le ...molti tifosi è da rosso diretto e anche il giornalista Giovanni...... Francesco Totti si rese protagonista di un gesto iconico durante Roma -. Sul 4 - 0 per i ... PerFrattesi ha mancato di rispetto . I tifosi dell'Inter ricordano gli sfottò dei rivali . ...

Capuano: "Prestazione sconcertante della Juventus, messa sotto ... Tutto Juve

Capuano a RBN: “Su Chiesa Giuntoli di fronte ad un bivio. Juve non da scudetto. Agnelli Non credo... Tutto Juve

42' 1 - 1 GOAL DI SPAGNOLI - Spagnoli scarica alle spalle di Daffara e, con il suo secondo goal in stagione, riporta in parità il match 37' 0 - 1 GOAL DI YILDIZ - Splendida giocata di Yildiz che fa ...Tramite il proprio account X, Giovanni Capuano ha commentato così la sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo: "Prestazione sconcertante della Juventus, sconfitta netta ...