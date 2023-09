Canoa slalom | Stefanie Horn in finale nel K1 ai Mondiali | c’è il pass per Parigi 2024!

(Di sabato 23 settembre 2023)olimpico in tasca per. L’Italia avrà la sua maggiore rappresentante ai Giochi Olimpici digrazie al proprio asso, che ha conquistato l’ultimo atto aididi Lee Valley nella sua prediletta K1, nonostante una seminemmeno troppo scintillante. La nativa di Bottrop, che difende i colori azzurri dal 2013, non ha fatto brillare gli occhi disputando una prova accorta e perdendo anche un po’ di tempo nelaggio all’ultima porta. Il crono di 105.84 non l’aveva difatti lasciata nemmeno troppo soddisfatta, ma alla fine basterà per il settimo posto. Poiché a superarla sono soltanto le vere e proprie campionesse di specialità. Prova celestiale ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ...

Alle 10:55, entriamo in diretta su RaiSport dai Campionati Mondiali diKayaka Lee Valley, Londra, Gran Bretagna , con Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto ai microfoni. Alle 13:30, ...Non solo il pass olimpico non nominale, il secondo di giornata dopo quello conquistato da Marta Bertoncelli nel C1 femminile. Tra le rapide britanniche dei Mondiali didi Lee Valley, Paolo Ceccon ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel C1 maschile al termine di una prestazione che lo ha visto chiudere in 98.90 (zero penalità) alle spalle ...

L'Italia si gioca le sue migliori carte ai Mondiali di canoa slalom di scena a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dopo il bronzo a sorpresa di Paolo Ceccon ieri nella C1 maschile, oggi tocca al kayak con i ...