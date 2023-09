Canoa Slalom | Mondiali 2023 | Horn conquista la finale e un pass olimpico nel K1 femminile

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Ancora soddisfazioni per l’Italia daidiin corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dopo i dueolimpiciti ieri nella canadese ne arriva un altro, questa volta dal K1. Are una carta nazione in vista di Parigi 2024 è Stefanie, che chiude settima in classifica la semiche regalava 15per i prossimi Giochi. Una posizione che le vale anche l’accesso in, dove andrà a caccia di una medaglia nel pomeriggio. L’azzurra ha chiuso la sua prova in 105.84 senza penalità, a +3.71 dalla leader Jessica Fox. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI A PARIGI IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI ...