Cani e gatti | Gadda Iv | Toelettatori | stop alla concorrenza sleale

(Di sabato 23 settembre 2023) Maria Chiara, deputata di Italia Viva, è ospite di Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge e alle proposte di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistata da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge che mira a disciplinare l'attività di toelettatura degli animali d'affezione. "La proposta vuole regolamentare un settore in forte espansione: dobbiamo aiutarlo a crescere meglio", spiega. La Pet economy - ovvero il business legato agli animali da compagnia che comprende l'alimentazione, le assicurazioni, le cure veterinarie, le pensioni e la toelettatura per animali domestici - è un mercato che in Italia nel 2022 ha superato i 3 miliardi di valore (+6,6 per cento rispetto all'anno precedente). E ha generato un indotto che sfiora i 20. Secondo gli analisti, inoltre, nei prossimi ...