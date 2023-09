(Di sabato 23 settembre 2023) Unitaliano di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera nell'area commerciale deldi. Secondo quanto si apprende, l'uomo pare stesse controllando il suo mezzo ...

Unitaliano di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera nell'area commerciale del porto di Bari. Secondo quanto si apprende, l'uomo pare stesse controllando il suo mezzo ...... a Pisogne, per la tragica morte di Marco Frassi , ildi 50 anni uscito di strada ... Il cassone è sprofondato nel lago, mentre l'uomo è rimastotra le lamiere della motrice, in ...

Camionista schiacciato da carrello nel porto di Bari,è grave Agenzia ANSA

Incidente nel porto di Bari, camionista schiacciato da un camion: è grave quotidianodipuglia.it

Un camionista italiano di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera nell'area commerciale del porto di Bari. Secondo quanto si apprende, l'uomo pare stesse controllando il suo mezzo ...Bari ricorda Maria Maugeri a 7 anni dalla sua scomparsa. La figlia: "Tuteliamo il parco dedicato a mamma" - VIDEO ...