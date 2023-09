Cambia sesso in carcere a Perugia | rivolta delle detenute | “È maschio | non può stare con noi”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 settembre 2023) È caos nella sezione femminile deldi: era entrato in galera quando era ancora un uomo, hatoe ora la trans è donna solo per la legge. Infatti, le altredella sezione femminile non la vogliono in cella con loro, perché la persona in questione non ha ancora completato la trasformazione fisica. Una situazione che ha mandato in fibrillazione ildi Capanne, tanto che il garante della Regione Umbria Giuseppe Caforio ne ha auspicato il trasferimento in una struttura più grande per gestire al meglio la situazione. La vicenda è stata raccontata dal TgR dell’Umbria.dinel caos per il detenuto che hatoContro la trans, che biologicamente era uomo al suo ...