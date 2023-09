Calhanoglu rientra e gioca! Il bollettino sugli altri 2 acciaccati ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)è recuperato e domani giocherà contro l'Empoli. Buona notizia dunque per l'Inter che ritrova il suo play. Le ultime anchedue infortunati? Vigilia di Empoli-Inter, i nerazzurri ritrovano. Il turco, fuori all'Anoeta contro la Real Sociedad per affaticamento muscolare, recupera contro i toscani e giocherà dal primo minuto. Niente da fare per Asllani, pronto a ritornare in panchina. Quanto a Cuadrado e Sensi, i due probabilmente non ce la faranno domani. Sicuramente il centrocampista, alle prese con un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Cuadrado anche ieri si è allenato a parte, ma contro il Sassuolo dovrebbe