Calhanoglu pronto | scelta chiara per Empoli-Inter – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo l’assenza forzata nel match di Champions League contro la Real Sociedad, Hakanè abile e arruolabile. Nonchéper tornare in campo dal primo minuto già in. La conferma arriva da Sport Mediaset. CABINA DI REGIA –per Hakan, la cui assenza ha pesato tanto nella gara di Champions League contro la Real Sociedad. Recuperato dal piccolo problema fisico di cui ha sofferto, il centrocampista turco torna in cabina di regia ine lo farà già dal primo minuto. Non una bocciatura per Kristjan Asllani, tuttavia, che con ogni probabilità – viste le condizioni die le cinque partite che attendono i nerazzurri nelle prossime due settimane – sarà ...