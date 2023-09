Calendario Mondiali lotta 2023 oggi | orari 23 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Italia che prova in extremis un exploit per salvare almeno in parte il bilancio della spedizione in occasione dell’ottava e penultima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Fari puntati ancora sulla greco-romana, con gli ultimi due azzurri a caccia del pass olimpico. Ignazio Sanfilippo è chiamato ad una vera e propria impresa nei 67 kg ma rischia grosso già al primo turno con l’armeno Slavik Galstyan, mentre Mirco Minguzzi dovrà inventarsi qualcosa di speciale ai sedicesimi di finale negli 87 kg contro il kazako Nursultan Tursynov (n.5 del seeding, vice-campione asiatico in carica) per aumentare le sue chance di accedere almeno ai ripescaggi. Tutti gli incontri saranno visibili in ...