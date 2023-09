Calendario Laver Cup 2023 oggi | orari partite 22 settembre | programma | tv | streaming

(Di sabato 23 settembre 2023) LaCup ha perso inevitabilmente attrattiva. Il torneo creato da Roger Federer nel 2017 sta vivendo un momento di stasi, poiché non è presente nessuno dei Fab 4. Questa quinta edizione è stata accolta in maniera un po’ freddina, ma intanto la prima giornata è andata in archivio, con il Resto del Mondo nettamente avanti. Alla Rogers Arena di Vancouver la selezione di John McEnroe ha fatto man bassa, vincendo tutti gli incontri. L’Europa è spalle al muro: inizierà Andrey Rublev alle 22.00 italiane incrociando Taylor Fritz, mentre subito dopo Casper Ruud affronterà l’altro americano Tommy Paul. La sessione serale inizierà con l’intrigante scontro di stili tra Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe, mentre a chiudere ilnella mattinata italiana del 24sarà il doppio: polacco di nuovo impegnato con Gael Monfils, di fronte ...

