Calcio sotto choc | la stella europea che si ritira a soli 32 anni

(Di sabato 23 settembre 2023) David De Gea sta seriamente valutando il ritiro a32. L'indiscrezione arriva dal Guardian, secondo cui il portiere spagnolo è deluso dal fatto che nessuna squadra di primo piano abbia deciso di metterlocontratto: dopo dodicitrascorsi a difendere i pali del Manchester United, De Gea si sente ancora in grado di fare la differenza ad alto livello. Di sicuro i tifosi e anche molti compagni dello United lo stanno rimpiangendo. Anzi, dopo i quattro gol subiti in Champions League per mano del Bayern Monaco la stampa inglese si è scatenata contro Andre Onana. Se alcuni calciatori sono preoccupati dalla direzione impressa da Erik ten Hag, al tempo stesso molti sono “furiosi” per aver perso De Gea, che è stato “spinto” fuori dallo United nonostante fosse un punto di riferimento all'interno dello ...

Josh Doig , esterno del Verona e della Scozia , ha parlato dal ritiro della sua nazionale riguardo al salto fatto lo scorso anno per arrivare in Serie ...

L'indiscrezione arriva dal Guardian, secondo cui il portiere spagnolo è deluso dal fatto che nessuna squadra di primo piano abbia deciso di metterlocontratto: dopo dodici anni trascorsi a ...Al via del Mare il Lecce sogna a occhi aperti e si regala il più dolce dei venerdì sera. In attesa degli altri risultati, i salentini andranno a dormire da secondi in classifica, un puntol'Inter e uno sopra la Juventus. E, cosa più importante, otto più della terzultima Salernitana, ferma a 3 dopo il pareggio dell'altro anticipo. Tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte rendono ...

Mondo del calcio sotto shock: che lutto, se ne va il nazionale brasiliano Calcio mercato web

Salernitana-Frosinone 1-1, pareggio che scontenta entrambe RaiNews

Prima sconfitta stagionale per il Palermo che deve arrendersi al Cosenza. Al Barbera finisce 1-0 per i calabresi per effetto dello splendido gol di Canotto al 46' del secondo tempo. (ANSA) ...In cambio scesero a Genova due antichi campioni che avrebbero onorato anche sotto la Lanterna la propria fama ... che impastava da sempre di fatica il suo calcio settepolmoni. La Sampdoria migliorò ...