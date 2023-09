Calcio | Serie A | Sassuolo spietato | poker alla Juventus È 4-2 il risultato finale

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Ildi Alessio Dionisi, nel 5° turno dellaA, ha affrontato e battuto per 4-2 ladi Massimiliano Allegri. I neroverdi, spietati, hanno rifilato un pesantissimoai bianconeri. Una gara scoppiettante e unpirotecnico figlio ri una partita ricca di emozioni. Ma ecco di seguito il racconto del match.A: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO Pronti via, parte forte ladi Allegri. Danilo si fa vedere dopo appena tre minuti con il primo tiro. Passano cinque minuti e Rabiot con una sassata da lontano spedisce il pallone di poco al lato; buon avvio in ogni caso della Vecchia Signora. Al 12esimo però, si sblocca la partita: tiro di Laurienté sul primo palo, ...