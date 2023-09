Calcio | Serie A | Milan-Verona posticipata ancora | calcio d' inizio alle 15 | 25

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Milan-Verona , partita valida per la 5/a giornata di Serie A, prevista per le 15, è stata posticipata di almeno un ...

Torna in campo oggi, sabato 23 settembre, la Serie C: sette le partite in programma, tutte trasmesse da Sky. Alle 18.30 sono in Calendario tre ...