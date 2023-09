Calcio | Serie A | Milan-Verona 1-0**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023)o, 23 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 1-0 ilin un match della quinta giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza'. A decidere la partita il gol di Leao all'8'. In classifica i rossoneri agganciano momentaneamente in vetta l'Inter con 12 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 7 in sesta piazza insieme a Napoli, Fiorentina e Torino.