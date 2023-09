Calcio | Serie A | Milan-Verona 1-0 alla fine del primo tempo

(Di sabato 23 settembre 2023)o, 23 set. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 suldeldel match valido per la quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza'. A decidere sin qui l'incontro il gol di Leao all'8'.

Torna in campo oggi , sabato 23 settembre , la Serie C: sette le partite in programma , tutte trasmesse da Sky. Alle 18.30 sono in Calendario tre ...

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Milan-Verona , partita valida per la 5/a giornata di Serie A, prevista per le 15, è stata posticipata di almeno un ...

...per la 5/a giornata diA, prevista per le 15, è stata posticipata di almeno un quarto d'ora, per il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo lombardo nelle ultime ore. Ild'...Ild'inizio di Milan - Verona, match valido per la 5/a giornata diA, è stato ulteriormente posticipato dalle 15:15 alle 15:25. Ai giocatori sono stati concessi 10 minuti per fare il ...

LIVE Milan-Verona 1-0: gran parata di Sportiello su Folorunsho! Ammonito Thiaw La Gazzetta dello Sport

Diretta Milan - Verona (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Roma, 23 set. - (Adnkronos) - Servirà un'impresa ad Aurelio Andreazzoli, di ritorno sulla panchina dell'Empoli. Il nuovo tecnico dei toscani è chiamato a smuovere una classifica fin qui disastrosa, ch ...FIGC e Dazn ufficializzano il fischio d'inizio che porta il VAR in esclusiva sulla piattaforma live streaming (Comunicato Ufficiale) - Altre News - La nota ufficiale della FIGC. FIGC,R39;Federazione I ...