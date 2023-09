Calcio | Milan-Verona 1-0 | decide Leao

(Di sabato 23 settembre 2023) (AGI) - Un gol di Rafaelall'ottavo minuto ha regalato alil successo sull'Hellase il momentaneo aggancio all'Inter in vetta alla classifica, dopo la batosta subita nel derby. L'attaccante portoghese, capitano per l'assenza di Calabria, ha approfittato di un'incertezza della retroguardia e si è involato verso la porta depositando all'angolino sull'uscita di Silvestri. I rossoneri, con 12 punti in 5 giornate, agganciano momentaneamente in vetta l'Inter che domani alle 12,30 giocherà a Empoli.

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Verona alla fine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie ...

Milan o, 23 set. - (Adnkronos) - Tegola per l'allenatore del Milan Stefano Pioli: il centrocampista Rade Krunic , insostituibile in questo inizio di ...

Il Milan di Stefano Pioli nella giornata di oggi, sabato 23 settembre, è sceso in campo per affrontare il Verona di Marco Baroni. Il match, valido ...

(Adnkronos) – Milan-Verona , partita valida per la 5/a giornata di Serie A, prevista per le 15, è stata posticipata inizialmente di un quarto ...

SALVA SPORTIELLO - Quando si sblocca presto lo 0 - 0, secondo una legge delpoi dovrebbe essere tutto più facile. Stavolta, però, non è così per ileccessivamente rivoltato da Pioli nel ...Marco Baroni esce da San Siro con più di un rimpianto, dopo il ko per 1 - 0 del suo Verona: "Non ricordo un'azione delcostruita, sono state tutte palle nostre perse. Ilaveva signori giocatori in campo, ma il Verona deve crederci di più: la palla di Folorunsho deve andare dentro, deve sfondare la rete", spiega l'allenatore dei veneti. "Anche nel secondo tempo ...

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - "È una partita condizionata dal doppio errore commesso in occasione del gol. Contro il Milan non te lo puoi permettere. L'atteggiamento della squadra è stato buono. Le ...Prima del calcio d'inizio dell'anticipo tra Milan e Verona, durante il minuto di silenzio per le morti di Giovanni Lodetti e Napolitano alcuni ultrà veneti hanno intonato cori ingiuriosi, venendo però ...