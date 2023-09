Calcio | Liga | Barcellona rimonta due reti al Celta Vigo e vince

Il Lipsia ha confermato l'ottimo momento di forma con il terzo successo consecutivo in Bundesliga , contro l'Augsburg (3 - 0), confermandosi terzo in ...

Il Girona è primo in Spagna, dopo sole sei giornate: cinque vittorie e un pareggio. Sono primi in classifica con una partita in più. I rossobianchi ...

Sotto 2 - 0 all'80', il Barcellona ha sconfitto in casa il Celta Vigo 3 - 2 nella sesta giornata dellagrazie ad un gol nel finale di Joao Cancelo, preceduto dalla doppietta di Lewandowski: tre reti in 9 minuti. I catalani si sono così portati in vetta alla classifica con 16 punti. In attesa del ...Successo che regala la momentanea vetta ina i blaugrana , in coabitazione col Girona, in attesa del derby tra Atletico e Real di domani ...

