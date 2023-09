Calcio | Juve ko al Mapei Stadium | il Sassuolo vince 4-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Reggio Emilia, 23 set. -(Adnkronos) - Primo ko stagionale dellantus, sconfitta 4-2 dalaldi Reggio Emilia. Inizio aggressivo dei bianconeri, ma ilcolpisce con Laurienté al 12' grazie a una 'papera' di Szczesny. Lapareggia con l'autorete di Vina ma a fine primo tempo Berardi riporta avanti i suoi. Dopo l'ora di gioco Laurienté si divora il tris e Vlahovic il pareggio. Al 78' lo trova Chiesa, ma subito dopo Pinamonti firma il 3-2 e nel recupero clamoroso autogol di Gatti che vale il poker per gli emiliani che agganciano l'Atalanta al 10° posto in classifica con 6 punti, mentre i bianconeri restano fermi a quota 10 in 4/a posizione. La squadra di Allegri parte in quarta esi rende pericolosa due volte nei primi dieci minuti ma si fa male da ...